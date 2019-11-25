  • Ростовские таможенники задержали обезьян

    25 ноября 2019, 12:57

    Александр Кушак

    В Ростове при досмотре автомобиля были обнаружены двадцать два примата, спрятанных в багажнике, сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-релиз ФТС России.

    В машине, которая ехала со стороны российско-украинской границы, таможенники обнаружили животных. По данным экспертов, они относятся к виду зеленых мартышек. Эти обезьяны подпадают под действие конвенции СИТЕС.

    У водителя не было каких-либо документов на живой груз. Животных изъяли и передали в Краснодарский зоопарк. Полиция устанавливает всех лиц, причастных к незаконному ввозу зеленых мартышек.