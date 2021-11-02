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    02 ноября 2021, 19:29

    Ростовские пограничники задержали браконьера

    Погрануправление ФСБ по Ростовской области: браконьер незаконно выловил рыбу на 3,5 миллиона рублей

    Дарья Морозова

    Задержан браконьер в Ростовской области. У него нашли 100 килограммов рыбы. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на погрануправление ФСБ по Ростовской области.

    Мужчину задержали в районе Таганрогского залива. Ущерб оценили в 3,5 миллиона рублей.

    На нарушителя составили административный протокол. Ему придется заплатить крупный штраф. В случае повторения ситуации мужчину отправят в тюрьму.