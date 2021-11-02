Ростовские пограничники задержали браконьера

Задержан браконьер в Ростовской области. У него нашли 100 килограммов рыбы. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на погрануправление ФСБ по Ростовской области.

Мужчину задержали в районе Таганрогского залива. Ущерб оценили в 3,5 миллиона рублей.

На нарушителя составили административный протокол. Ему придется заплатить крупный штраф. В случае повторения ситуации мужчину отправят в тюрьму.