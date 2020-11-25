25 ноября 2020, 17:48
Ростовские пенсионерки провалились в подвал в аварийном доме
В Ростове-на-Дону пострадали две пенсионерки, которые провалились в подвал из своей квартиры. Об этом сообщило Daily Storm со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.
Отмечается, что дом, в котором жили пенсионерки признали аварийным еще в прошлом году.
«Однако процесс расселения жильцов затягивается», — уточнили в пресс-службе.
По данным издания, женщин доставили в больницу. Им диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы. При этом одна из пострадавших повредила голеностоп. Проводится проверка.