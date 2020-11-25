Ростовские пенсионерки провалились в подвал в аварийном доме

Отмечается, что дом, в котором жили пенсионерки признали аварийным еще в прошлом году.

«Однако процесс расселения жильцов затягивается», — уточнили в пресс-службе.

По данным издания, женщин доставили в больницу. Им диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы. При этом одна из пострадавших повредила голеностоп. Проводится проверка.