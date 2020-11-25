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    25 ноября 2020, 17:48

    Ростовские пенсионерки провалились в подвал в аварийном доме

    Артур Блянихов

    В Ростове-на-Дону пострадали две пенсионерки, которые провалились в подвал из своей квартиры. Об этом сообщило Daily Storm со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

    Отмечается, что дом, в котором жили пенсионерки признали аварийным еще в прошлом году.

    «Однако процесс расселения жильцов затягивается», — уточнили в пресс-службе.

    По данным издания, женщин доставили в больницу. Им диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы. При этом одна из пострадавших повредила голеностоп. Проводится проверка.