Происшествия 02 декабря 2022, 11:21 Ростовские гаишники начали поиски водителя, сбившего несовершеннолетнюю девушку

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Водитель неустановленного автомобиля, сбивший на пешеходе 17-летнюю девушку, разыскивается службами ГИБДД в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

По предварительной информации, после удара о капот пострадавшая упала на дорогу. Отмечается, что ДТП произошло на пешеходном переходе. Водитель убедился, что девушка жива и шевелится, после чего скрылся с места аварии. Пострадавшей удалось подняться и самостоятельно обратиться за медпомощью.

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Установить марку автомобиля и личность водителя пока не удалось.

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