Происшествия 20 января 2024, 12:40 Ростовские братья-близнецы проглотили на двоих почти 70 магнитных шариков Ростовские врачи спасли двух близнецов, проглотивших 67 магнитных шариков РИА «Новости»

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Врачи больницы № 20 в Ростове-на-Дону спасли двухлетних близнецов, которые поступили с магнитными шариками в брюшной полости. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Первому ребенку поставили диагноз острый аппендицит и перитонит. При тщательном обследовании в желудке у мальчика нашли 29 магнитных шариков. Врачи сделали срочную операцию, устранив травмы кишечника.

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На следующий день в больницу попал второй ребенок. У него обнаружили 38 таких же шариков, которые привели к некрозу и перфорации стенки кишки.

В Минздраве добавили, что послеоперационный период у детей протекал тяжело. Но врачи сделали все возможное для их выздоровления, сейчас здоровью мальчиков ничто не угрожает.

В начале января в Ленинградской области четырехлетний ребенок проглотил градусник. Его увезли в больницу.