Происшествия 16 ноября 2022, 13:12 RostovGazeta: жители Ростова-на-Дону обнаружили труп мужчины на территории пригородного вокзала

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Труп мужчины обнаружили на территории пригородного вокзала в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила RostovGazeta со ссылкой на соцсети.

Один из очевидцев заметил, что мужчина сидит на лавочке в странной позе. Он подошел ближе и обнаружил, что тот не подает признаков жизни.

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«Мы вызвали скорую, прибывшие врачи заявили, что человек мертв, как минимум два часа», — уточнил ростовчанин.

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Официальной информации о происшествии пока нет.