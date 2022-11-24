Происшествия 24 ноября 2022, 15:40 RostovGazeta: несовершеннолетняя девушка попала под машину в Ростове-на-Дону

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Машина сбила девушку-подростка в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила RostovGazeta со ссылкой на очевидца.

По его данным, несовершеннолетняя переходила дорогу и к моменту происшествия успела сделать всего пару шагов.

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«За рулем иномарки была девушка. Совершив непонятный маневр, она сбила подростка», — уточнил очевидец.

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Он добавил, что после этого автоледи попыталась скрыться, но ей не позволили люди, которые стали свидетелями ДТП. Подростка забрали в больницу.