19 мая 2023, 15:16
Ростовчанку доставили в больницу после падения на нее дерева
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал о состоянии 61-летней женщины, на которую накануне упало дерево. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru.
По его словам, ростовчанку доставили в отделение сочетанной травмы БСМП.
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«Поручил своему заместителю обеспечить ростовчанку всем необходимым для лечения, полностью ее сопровождать. После выписки будет организована дальнейшая реабилитация», — добавил Логвиненко.
Случай произошел в четверг, 18 мая, в Советском районе города. Сейчас в причинах инцидента будут разбираться глава администрации Советского района и директор Департамента ЖКХ.
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