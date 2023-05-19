Происшествия 19 мая 2023, 15:16 Ростовчанку доставили в больницу после падения на нее дерева

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Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал о состоянии 61-летней женщины, на которую накануне упало дерево. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru.

По его словам, ростовчанку доставили в отделение сочетанной травмы БСМП.

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«Поручил своему заместителю обеспечить ростовчанку всем необходимым для лечения, полностью ее сопровождать. После выписки будет организована дальнейшая реабилитация», — добавил Логвиненко.

Случай произошел в четверг, 18 мая, в Советском районе города. Сейчас в причинах инцидента будут разбираться глава администрации Советского района и директор Департамента ЖКХ.