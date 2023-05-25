Происшествия 25 мая 2023, 13:47 Ростовчанина заподозрили в домогательствах восьмилетней девочки

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В Ростове-на-Дону местные жители обратились в полицию, увидев, как взрослый мужчина пристает к маленькой девочке. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на СУ СКР региона.

Очевидцы заметили на одной из лавочек на улице Добровольского 51-летнего мужчину с восьмилетней девочкой. Его действия по отношению к ребенку нельзя было назвать нормальными, поэтому прохожие позвонили в полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали предполагаемого педофила. В отношении него возбудили уголовное дело, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

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