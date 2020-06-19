Ростовчанина будут судить за оскорбление полицейского в Instagram

Житель Ростовской области ответит перед судом за публикацию в Instagam, в которой он оскорбил местного полицейского. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

«Следственным отделом по Новошахтинску СУ СК России по Ростовской области по ранее направленным материалам служебной проверки по факту распространения сведений, дискредитирующих некоторых сотрудников ОМВД, возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ», — говорится в сообщении.

По версии ведомства, мужчина в грубой форме высказывал оскорбления в адрес полицейского, за что теперь может получить до года исправительных работ.

Подозреваемый уже трижды был судим — за вымогательство, самоуправство и повреждение чужого имущества.

Ранее на известного блогера из Читы Леху Кочегара завели уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам. Поводом стала его видеоролик, в котором он возмущался закрытием кладбищ на родительский день.