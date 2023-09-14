Происшествия 14 сентября 2023, 13:58 Ростовчанин сбил юного байкера на перекрестке

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В Ростове-на-Дону 67-летний водитель за рулем Kia устроил ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Госавтоиспекцию региона.

Пожилой водитель иномарки не захотел пропустить 17-летнего мотоциклиста и решился на опасный маневр. В итоге машину занесло, она врезалась в парня на двухколесном транспортном средстве. Молодой человек получил серьезные травмы, его доставили в больницу. По факту аварии начали проверку.

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