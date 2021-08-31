Ростовчанин попал под уголовную статью за пьяное ДТП на электросамокате

Пьяный житель Ростова-на-Дону врезался в машину Mazda 3 на проспекте 40 лет Победы. Во время ДТП никто не пострадал, однако против мужчины завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба областного УГИБДД.

Оказалось, что он ехал на мощном самокате, который по правилам дорожного движения приравнивается к транспорту. Для управления им нужны права, а этот документ у него отобрали ранее за подобное правонарушение.

Источник фото: пресс-служба УГИБДД России по Ростовской области

Уголовное дело завели по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Теперь любителю пьяной езды на электросамокате грозит два года лишения свободы.

На прошлой неделе аналитики сервиса «Штрафы ГИБДД» автомобилистов о том, кто их сильнее всего раздражает на дорогах. Опрос показал, что большинству водителей — 78% — мешают самокатчики и велосипедисты. Респонденты поделились, что число аварийных ситуаций возросло на фоне бума на электросамокаты. По словам автомобилистов, самокатчики превышают скорость, не смотрят по сторонам и постоянно устраивают ДТП.