Ростов-на-Дону затопило тропическим ливнем. Видео

Мощный ливень, обрушившийся на Ростов-на-Дону в четверг, успел подтопить несколько зданий. Городские улицы превратились в реки. Последствия разгула стихии сняли на видео.

В региональном главке МЧС заявили, что в пятницу обстановка уже нормализовалась. Дождь прекратился. В местах, где произошли подтопления, воду откачали, сообщил ТАСС.

Затопленными, в частности, оказались площадь перед железнодорожным вокзалом, одна из жилых девятиэтажек и подвал детского сада. Сейчас работы там уже завершены. В них принимали участие более 50 человек и 18 единиц техники. Эвакуация людей при этом не потребовалась. По данным местного издания 161.ru, на проспекте Стачки обвалилась стена из-за дождя, а на улице Пешкова размыло асфальт.

В Гидрометцентре уточнили, что больше всего осадков выпало накануне в юго-восточных районах Ростовской области. Но в сильном ливне были и плюсы: в регионе снизилась пожароопасная обстановка.

Спасатели напомнили, что сегодня в городе еще действует штормовое предупреждение из-за возможных ливней и шквалистого ветра.