Ростов-на-Дону полыхает во тьме. Съемка с высоты птичьего полета

Крупный пожар, который возник в Ростове-на-Дону возле футбольного стадиона, сняли с воздуха. Потушить огонь пока не удалось, пламя продолжает распространяться.

На кадрах видно, что пламя распространяется практически по прямой линии. От огненной стены валит плотный черный дым, который закрывает небо. Кроме основного пожара, пламя разгорелось в нескольких местах, однако там ситуация не такая серьезная.

Ранее стало известно, что во время тушения огня погиб пожарный. По данным МЧС, пламя распространилось уже более чем на 25 гектаров. Как сообщила «Газета.ru», горит сухая растительность. Причиной ее возгорания мог стать поджог. Рядом с «Ростов Ареной» растет камыш, который мог вспыхнуть из-за непотушенного окурка или баловства.

«Известия» напомнили, что 17 марта Росгидромет предупреждал о возможности возникновения природных пожаров в Ставрополье, Ростовской области, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.