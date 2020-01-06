Российскую РЛС «Струна» назвали угрозой для стелсов НАТО

Главным отличием «Струны-1» от других систем заключается в том, что приемник и передатчик расположены на значительном расстоянии друг от друга. Таким образом линия связи между двумя аппаратами намного мощнее и чувствительнее, чем у обычного радара.

Поэтому стелс можно обнаружить, даже несмотря на то, что он максимально гасит и рассеивает радиолокационную отдачу.

Сама система «Струна-1» может состоять из 10 башен, оснащенных приемниками и передатчиками, которые можно установить на расстоянии до 50 километров друг от друга. При этом башни потребляют небольшое количество энергии, а значит и противостоят противорадарным вооружениям. Кроме того, они мобильны и их можно быстро перемещать.

Хотя «Струна — 1» не стала универсальной системой для обнаружения самолетов-невидимок, она представляет серьезную опасности для стелсов.

Бомбардировщики должны пролетать в зоне действия радаров и «Струна -1» в тандеме с другими радиолокационными системами вполне может отслеживать считавшийся невидимым самолет противника.