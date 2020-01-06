    06 января 2020, 20:43

    Российскую РЛС «Струна» назвали угрозой для стелсов НАТО

    Анатолий Минкин

    Обнаружить находящиеся на вооружении у стран НАТО самолеты-невидимки достаточно сложно. Но российская радиолокационная система «Струна-1» вполне может справиться с этой задачей, если стелс окажется в зоне ее радара. Так, российская разработка стала настоящей угрозой для стелсов Альянса. Об этом говорится в статье американского издания National Interest.

    Главным отличием «Струны-1» от других систем заключается в том, что приемник и передатчик расположены на значительном расстоянии друг от друга. Таким образом линия связи между двумя аппаратами намного мощнее и чувствительнее, чем у обычного радара.

    Поэтому стелс можно обнаружить, даже несмотря на то, что он максимально гасит и рассеивает радиолокационную отдачу.

    Сама система «Струна-1» может состоять из 10 башен, оснащенных приемниками и передатчиками, которые можно установить на расстоянии до 50 километров друг от друга. При этом башни потребляют небольшое количество энергии, а значит и противостоят противорадарным вооружениям. Кроме того, они мобильны и их можно быстро перемещать.

    Хотя «Струна — 1» не стала универсальной системой для обнаружения самолетов-невидимок, она представляет серьезную опасности для стелсов.

    Бомбардировщики должны пролетать в зоне действия радаров и «Струна -1» в тандеме с другими радиолокационными системами вполне может отслеживать считавшийся невидимым самолет противника.