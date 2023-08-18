Эксклюзив 18 августа 2023, 19:52 Российскую Государственную библиотеку в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва Работников Российской Государственной библиотеки в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва Сайт мэра и правительства Москвы

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Сотрудников Российской государственной библиотеки пришлось эвакуировать из-за ложного сообщения об угрозе взрыва. Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах.

По его данным, в 19:25 на место примерно прибыли все службы, включая полицию, кинологов и Росгвардию. Обстановку на месте они оценили как спокойную.

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Позже подтвердилось, что угроза взрыва в здании Ленинки была ложной.

Ранее из-за угрозы минирования сотрудники экстренных служб эвакуировали деловой центр на Пресненской набережной в центре Москвы.