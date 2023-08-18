18 августа 2023, 19:52
Российскую Государственную библиотеку в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
Работников Российской Государственной библиотеки в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
Сотрудников Российской государственной библиотеки пришлось эвакуировать из-за ложного сообщения об угрозе взрыва. Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах.
По его данным, в 19:25 на место примерно прибыли все службы, включая полицию, кинологов и Росгвардию. Обстановку на месте они оценили как спокойную.
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Позже подтвердилось, что угроза взрыва в здании Ленинки была ложной.
Ранее из-за угрозы минирования сотрудники экстренных служб эвакуировали деловой центр на Пресненской набережной в центре Москвы.
Москва 2023
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