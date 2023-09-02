Происшествия 02 сентября 2023, 18:38 Российскому самолету пришлось лететь через Казахстан из-за неисправности Лайнер «Уральских авиалиний» резко сменил курс из-за отказа системы наддува РИА «Новости»

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Пассажирский самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» резко сменил курс. Причиной этого стали возникшие проблемы с системой наддува, сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла в ночь на 2 сентября во время рейса из Сочи в Москву. Отказ одной из двух систем наддува не позволил самолету набрать нужную высоту. В результате лайнер пролетел через воздушное пространство Казахстана.

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«Командир воздушного судна согласился на альтернативный маршрут через воздушное пространство Республики Казахстан», — указали в публикации.

Пилот доложил о достаточном количестве топлива и взял курс на аэродром назначения Домодедово.

Ранее в Якутске у самолета L-410 при взлете сломалась стойка шасси. В результате борт завалился на бок. На нем находились пять членов экипажа, никто не пострадал.