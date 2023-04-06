Происшествия 06 апреля 2023, 01:28 Российской спортсменке разбили голову во время драки в Сочи Спортсменке сборной России по спи-кроссу Добровой разбили голову о время драки в Сочи freepik

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На горнолыжном курорте «Красная поляна» в Сочи избили 23-летнюю спортсменку сборной России по ски-кроссу Марию Доброву. Ранее в Сети появилась информация, что на девушку напал знакомый ей лыжник. Однако находившийся вместе с ней серебряный призер чемпионата России по ски-кроссу Артем Набиулин в беседе с РИА «Новости» не подтвердил эту информацию.

По его словам, их избили совершенно посторонние люди, которые были пьяны.

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При этом в пресс-службе краевого УВД рассказали, что к ним поступило сообщение из больницы, куда попали травмированные девушка и парень, хотя сами они в полицию не обращались.

«В рамках проверки предварительно установлено, что телесные повреждения молодые люди нанесли друг другу в результате конфликта», — отметили в пресс-службе ведомства.

Еще одну версию выдвинул Telegram-канал Mash. В издании рассказали, что спортсменка познакомилась с компанией и решила провести вечер с новыми друзьями. Однако под влиянием алкоголя началась потасовка, в результате которой один из мужчин несколько раз ударил Доброву.