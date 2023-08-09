Происшествия 09 августа 2023, 15:52 Российского ученого обокрали на 17 миллионов рублей в Москве Телефонные мошенники обокрали российского ученого Леонтьева на 17 млн рублей в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Телефонные мошенники под видом банковских сотрудников обокрали доктора физико-математических наук Владимира Леонтьева в Москве. Они обманом похитили у него 17 миллионов рублей, сообщил газете «Известия» источник в оперативных службах.

По его информации, ученому с 28 апреля по 8 июля начали поступать звонки якобы из Банка России. Мужчине сказали, что необходимо обналичить все денежные средства со счета, так как его пытаются взломать. Леонтьев поверил.

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Он начал снимать их через банкоматы. После этого потерпевший встретился с некой Юлией у метро «Сходненская». Она отвела его в отделение банка. Там вместе с ним девушка внесла деньги на неизвестный счет.

Женщина оказалась не последней в этой цепочке мошенничества. Девятого июня ученый встретился с неким «человеком с Лубянки» у своего дома и передал ему девять миллионов.

Позже мужчина понял, что его обманули. Тогда он обратился в правоохранительные органы.

Ранее в Москве пресекли мошенничество с продажей чужих квартир.