Происшествия 05 августа 2023, 20:09 Российского рыбака укусила самая ядовитая рыба в мире Пойманная в приморской реке рыба-фугу укусила рыбака

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Самую ядовитую в мире рыбу-фугу поймал в реке Сучан Партизанского района житель Приморья. Видео с его находкой опубликовал Telegram-канал Svodka25.

На опубликованных кадрах видно, что сначала рыбак оставил свою добычу на суше, от чего она раздулась и выпустила иглы. А после он решил вернуть ее в реку. Сначала приморец положил рыбу в реку, а после снова схватил, чтобы снять ее на камеру вблизи. Фугу такое обращение не понравилось, и она укусила рыбака.

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Как сообщил сайт «kp-Приморье», экзотических рыб начали находить в регионах регулярно. Но хватать фугу голыми рукам не стоит. Яд, который они выделяют, есть не только в мясе, но также в коже и иглах.

В Японии фугу считается деликатесом, но готовить рыбу могут только высококвалифицированные повара.