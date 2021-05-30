Российского писателя Александра Пелевина ограбили после вручения премии

Российский писатель Александр Пелевин стал жертвой карманника после получения главного приза премии «Национальный бестселлер». Злоумышленник вытащил из его кармана смартфон. Об этом сообщила «Фонтанка».

После торжественной церемонии в петербургском Доме актера писатель с друзьями решил отметить премию и направился в бар. Около трех часов ночи он ждал на улице такси, чтобы ехать домой, когда к нему подошел неизвестный спортивный молодой человек и обнял его, приподняв над землей.

В этот момент подъехала машина и автор лучшей книги года поспешил покинуть назойливого поклонника, который забрал в качестве трофея смартфон Xiaomi.

Обнаружив пропажу писатель быстро заблокировал все привязанные к номеру банковские карты. В ближайшее время Александр Пелевин намерен обратиться в полицию для поиска злоумышленника, завладевшего его смартфоном.

Вручение премии «Национальный бестселлер» прошло в минувшую субботу, 29 мая. Победителем стал Александр Пелевин за книгу «Покров-17». Конкуренцию ему составили Михаил Гиголашвили с книгой «Кока», Вера Богданова с романом «Павел Чжан и прочие речные твари», Мршавко Штапич с произведением «Плейлист волонтера», Иван Шипнигов с книгой «Стрим» и Даниэль Орлов с повестью «Время рискованного земледелия».

После голосования жюри все участники получили равное количество голосов. Решение о награждении Пелевина принял почетный председатель приемной комиссии, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев.