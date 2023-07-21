Происшествия 21 июля 2023, 13:12 Российского миллиардера нашли мертвым в квартире на Кудринской площади в Москве Shot: миллиардера Кудрякова обнаружили мертвым в квартире в Москве РИА «Новости»

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Основателя сервиса доставки «Служба Семьдесят Семь» Игоря Кудрякова обнаружили мертвым в Москве, сообщил Telegram-канал Shot. По данным источника, тело миллиардера нашли в квартире на Кудринской площади.

Кудрякову было 63 года. Собеседник Shot сообщил, что при осмотре тела внешних признаков насильственной смерти не выявили.

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По предварительной версии, бизнесмен мог умереть из-за онкологического заболевания, добавил источник канала, напомнив, что у миллиардера ранее диагностировали рак.

В начале нулевых Кудряков стал главой совета директоров ЗАО «Служба Семьдесят Семь». Этот сервис занимался доставкой продуктов и других товаров на территории Москвы.

В 2006 году миллиардер занял пост первого замначальника Главного управления Государственной жилищной инспекции Московской области.

Официально данные о смерти бизнесмена пока не подтвердили.