Российского фигуриста Соловьева избили в Москве из-за девушки

Елена Болотова, представитель олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, подтвердила «360», что спортсмен находится в больнице после уличной потасовки.

Пиар-агент 32-летнего спортсмена рассказала, что на данный момент нет полной информации о состоянии ее подопечного.

«Мы ждем ответа от лечащего врача для понимания, как пройдет обследование. Когда врач все скажет, мы об этом официально объявим», — сообщила Болотова.

Представитель спортсмена подтвердила, что он получил увечья, вступившись за девушку.

«Они на улицу вышли ночью из заведения. Там были агрессивные товарищи, трое мужчин. Он попытался прекратить оскорбления. Факт в том, что они втроем его избили. Диму доставили в нейрохирургию, мы ждем обследования и диагноза врача. Его доставили на скорой из отделения полиции», — рассказала Болотова.

Соловьев выступает в парном катании с Екатериной Бобровой, дуэт выиграл золото на Играх-2014 в Сочи, а на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане взял серебро.

Также на счету пары бронза чемпионата мира — 2013 в Лондоне.