Происшествия 20 декабря 2023, 14:59 Российского экс-депутата нашли мертвым в его машине Экс-депутата Баширова нашли застреленным в Свердловской области РИА «Новости»

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Тело бывшего депутата от партии КПРФ в Белоярской городской думе Свердловской области Павла Баширова нашли мертвым в его машине, припаркованной около дома. Издание Е1.Ru со ссылкой на родственников и коллег экс-политика сообщило, что в салоне обнаружили самодельный обрез.

Брат бывшего депутата Василий заявил, что родственник оставил предсмертную записку.

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«Никаких предпосылок не было, для всех это очень неожиданно. У него не было никаких конфликтов», — заявил собеседник журналистов.

По данным издания Павел Баширов был депутатом пятого созыва думы Белоярского и состоял во фракции КПРФ. Последнее время он работал на предприятии «Уралактив», но думал о возвращении в политику.

Руководитель свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев назвал погибшего неравнодушным человеком, который боролся за сохранение предприятий и социальной сферы. Он подтвердил, что Баширов планировал вернуться в политику и принимал участие в довыборах в муниципальный парламент.

По данным Ura.ru, Павел Баширов умер 13 декабря, спустя два дня его похоронили. Но известно об этом стало только сегодня. Областной главк Следственного комитета пока никак не прокомментировал ситуацию.