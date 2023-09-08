Происшествия 08 сентября 2023, 11:05 Российское село Новая Таволжанка обстреляли ВСУ Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области Губернатор Белгородской область Вячеслав Гладков / Telegram

Читать 360tv в

Украинские военные атаковали приграничную Белгородскую область. Под обстрел попало село Новая Таволжанка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет», — объявил он.

Реклама

Снаряд попал в хозяйственную постройку одного из частных домов. Вячеслав Гладков сообщил, что к месту атаки приехала комиссия по обследованию и оценке ущерба.

Вооруженные силы Украины обстреляли 7 сентября Шебекинский, Грайворонский, Валуйский городские округа, Борисовский, Волоконовский и Краснояружский районы. В последнем повредили линию электропередачи.

В Брянской области средства ПВО перехватили несколько беспилотников, один из которых направили на промышленный объект. В Курской области обстреляли населенные пункты Гордеевка и Успеновка Кореневского района.