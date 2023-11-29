Происшествия 29 ноября 2023, 10:34 Российское генконсульство отреагировало на убийство россиянок в Бодруме Генконсульство России контактирует с полицией по убийству россиянок в Турции Unsplash

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Генконсульство России в Анталье контактирует с правоохранителями Турции после появившейся информации об убийстве двух россиянок. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на диппредставительство.

«В связи с сообщениями СМИ об убийстве двух россиянок в городе Бодрум генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с местными правоохранительными органами с целью проверки данной информации», — указали в генконсульстве.

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Диппредставительство обещало дополнительно прокомментировать ситуацию после получения всех необходимых данных.

Россиянку и ее дочь застрелили в Бодруме. Тела жертв завернули в простыню и связали веревкой и вывезли их в поле. В преступлении заподозрили второго мужа убитой, который является гражданином Литвы. Местные правоохранители пока не установили мотивы расправы. Известно, что женщина работала моделью брендовой одежды. Ее также убитая несовершеннолетняя дочь хотела стать блогером.

Турецкая газета Asayis назвала убийство спланированным и хладнокровным.