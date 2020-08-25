Российско-турецкий патруль обстреляли в Идлибе из гранатомета

В результате обстрела повреждения получил российский бронетранспортер. Двух российских военнослужащих легко контузило.

Военные РФ уже вернулись на базу. Пострадавшим оказали необходимую помощь. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Ранее при подрыве самодельного взрывного устройства в Сирии погиб российский генерал. Взрыв прогремел недалеко от сирийского города Дейр эз-Зора, когда российская автоколонна возвращалась после гуманитарной акции. Еще два военнослужащих получили ранения. СК возбудил уголовное дело после случившегося.