Происшествия 03 марта 2024, 00:28 Российский военный раскрыл особенности дронов ВСУ после ЧП в Петербурге Боец Лего: БПЛА ВСУ бесшумно летят над РФ на высоте до 1000 метров Pxhere

Читать 360tv в

Беспилотники ВСУ преодолевают большие расстояния на территории России на высоте до 1000 метров. Они летят в режиме тишины и корректируются спутниками, рассказал РИА «Новости» командир одного из боевых подразделений по БПЛА ВС РФ с позывным Лего.

«Так как он летит в режиме молчания и не раздает никакие сигналы. Дроны не управляются, вот им указали точку, они взлетели и корректируются спутниками», — пояснил он.

Реклама

На примере недавней атаки дронов ВСУ в Петербурге военнослужащий отметил, что расстояние от Харькова до города по прямой составляет 1200 километров. БПЛА самолетного типа может с легкостью преодолеть это расстояние на высоте до 1000 метров. При этом он несет на себе боевую часть весом около 20 килограммов.

Командир объяснил, почему удары беспилотников ВСУ приходятся по мирным кварталам. Главной причиной является ошибка оператора БПЛА. При указании неверных координат цели дрон падает в произвольной точке. Еще одной причиной является психологический фактор по запугиванию мирного населения.

Утром 2 марта в дом на Пискаревском проспекте в Петербурге врезался беспилотник. В распоряжении «360» появилось видео момента попадания БПЛА в здание.