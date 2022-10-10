Российский военный эксперт увидел «американский след» в организации взрыва на Крымском мосту | 360°

Эксклюзив 10 октября 2022, 12:59 Поделиться Telegram

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Viber Российский военный эксперт увидел «американский след» в организации взрыва на Крымском мосту Военный эксперт Перенджиев: Киев мог атаковать Крымский мост при технической поддержке США РИА Новости

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Украина могла атаковать Крымский мост при поддержке со стороны Соединенных Штатов Америки. Такое мнение в беседе с «360» выразил военный эксперт, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Он сравнил взрыв на Крымском мосту с террористическим актом в Буденновске.

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«Помните, Басаев тогда признался, что мог бы и до Москвы доехать, но денег не хватило? Здесь аналогичная ситуация. Похоже, что американские спецслужбы использовали наших должностных лиц. Следствие установит, кто поменял защиту Родины на длинный доллар», — отметил эксперт.

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Он обратил внимание, что Украина уже давно вынашивала идею атаковать Крымский мост, но не могла сама осуществить этот теракт.

По словам Перенджиева, рука Вашингтона чувствуется и в организации логистики преступления, и в его финансировании.

Ранее сообщалось, что британская газета The Telegraph задалась вопросом, каким образом Украина смогла выпустить марки со взрывом на Крымском мосту так быстро. Издание отметило, что они появились всего через несколько часов после происшествия.

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