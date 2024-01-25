Важное 25 января 2024, 21:21 Системы ПВО уничтожили два реактивных снаряда над Белгородской областью Минобороны: силы ПВО уничтожили над Белгородской областью два реактивных снаряда РИА «Новости»

Читать 360tv в

Дежурные системы ПВО России уничтожили два ракетных снаряда над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Сегодня около 20:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“», — сообщили в ведомстве.

Реклама

Над территорией Белгородской области система ПВО сбила два украинских реактивных снаряда, отметили в Минобороны.

Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что две воздушные цели российские ПВО сбили в Борисовском районе над селом Красный Куток. По предварительной информации, на земле никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в Грайворонском районе Белгородской области объявили воздушную тревогу. Жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам.