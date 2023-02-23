Происшествия 23 февраля 2023, 19:15 Российский турист утонул в ЮАР Турист из России утонул на пляже Вью-Умхланга в ЮАР Mat Napo / Unsplash

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Днем 23 февраля в ЮАР утонул российский турист, прибывший в страну на отдых с семьей, сообщило издание Arrive Alive. По информации журналистов, 47-летний мужчина отдыхал на той части пляжа, которую не обслуживали спасатели.

Сигнал на пульт спасательной службы поступил в 12:28 по московскому времени. Прибывшая на место происшествия поисковая бригада установила, что туриста смыло волной на необслуживаемом пляже.

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Вскоре специалисты обнаружили тело мужчины. Медики попытались его реанимировать, но не сумели. Издание не сообщило имя погибшего.

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В конце января в Подмосковье под лед провалилась девочка. Спустя два дня ее тело обнаружили в реке Клязьма в Павлово-Посадском городском округе, сообщило издание Piter.TV.

В октябре россиянин Максим Кузин отправился на отдых в Турцию. Там он поднялся в горы на высоту 1200 метров, чтобы совершить полет на параплане. После взлета что-то пошло не так, и летательный аппарат отнесло в сторону скалы. Туда срочно отправились спасатели и врачи, но турист погиб на месте.