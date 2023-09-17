Происшествия 17 сентября 2023, 19:13 Российский турист утонул в Абхазии МЧС Абхазии: турист из города Иваново утонул во время купания РИА «Новости»

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Гибелью закончилось купание для приехавшего в Гагрский район Абхазии жителя города Иваново. Как сообщила пресс-служба МЧС республики, тело мужчины нашли водолазы.

По данным ведомства, россиянин вместе с родными приехал на отдых в село Алахадзы. Рано утром он ушел искупаться и не вернулся.

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Встревоженные родственники обратились к спасателям, которые выехали на место. Тело пропавшего мужчины водолазы нашли спустя 12 часов.

В начале сентября отправившийся плавать в море на севере таиландского острова Пхукет пропал без вести. Туристическая полиция острова по заявке родственников начала поиски, но операцию приостановили из-за начавшегося шторма и ливня. В ведомстве не исключили, что турист утонул.

Всего с начала этого года в Таиланде погибли около 60 россиян. Главной причиной гибели стало утопление.