Российский турист умер на курорте в Турции

Турист из России скончался в провинции Анталья на юге Турции. Смерть мужчины подтвердили в генконсульстве РФ.

В дипмиссии уточнили, что туристу было 44 года, на отдых в Турцию он приехал вместе со своей семьей. Причина смерти устанавливается, сообщил ТАСС.

По информации местного издания Milliyet, россиянина нашли мертвым в номере отеля в курортном районе Окурджалар. Тело обнаружили на полу комнаты сотрудники отеля. Они сообщили об этом в экстренные службы, прибывшие медики констатировали смерть туриста, уточнил «Интерфакс».

Номер осмотрели представителями жандармерии и сотрудники прокуратуры. В настоящее время тело россиянина находится в институте судебной медицины Анталии. Там будет проведено вскрытие, после которого эксперты смогут назвать причину его гибели.

В сентябре в Турции перевернулся туристический автобус. Жертвой ДТП стал один человек, 49 пострадали. В транспорте находились граждане Украины.