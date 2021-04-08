Российский турист скончался на отдыхе в Турции. Его тело нашли в номере отеля

Турист из России скончался во время отдыха в Турции. Об этом представитель генконсульства РФ в Анталье сообщил РИА «Новости».

О кончине российского туриста стало известно из турецких СМИ. Они сообщили, что 36-летнего россиянина обнаружили мертвым в ванной его номера. Он остановился в отеле в районе Чолаклы. О причинах смерти не уточняется.

В дипмиссии подтвердили информацию о смерти россиянина. Сейчас правоохранители проводят проверку. О ее результатах родным и близким сообщат дополнительно. Сотрудники генконсульства совместно с местными властями и страховой компанией решают вопрос о репатриации тела на родину.

В декабре 2020 года турист из России скончался после застолья в Турции. Он отдыхал вместе со своей спутницей в провинции Анталья. Женщина обнаружила его бездыханное тело в постели гостиничного номера. А в ноябре в той же Анталье перевернулся катер с туристами. На борту находились не менее 30 человек. Среди них был россиянин Данияр Мухитов, который погиб. Он управлял школой для детей с ограниченными возможностями.