Происшествия 02 февраля 2024, 13:45 Российский треш-стример издевался над прохожими в Таиланде Российский треш-стример Василенко издевался над туристами на Пхукете за донаты Unsplash

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Популярный треш-стример Герман Василенко за донаты от подписчиков издевался над туристами в Таиланде. Видео появились в социальных сетях.

На опубликованных кадрах мужчина подходил к прохожим, в том числе семейным парам, и спрашивал, где ему заняться сексом.

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Также он нецензурно выражался в общественном месте и приставал к одиноким женщинам. В одном из видеороликов Василенко уточнил, что его «кроет». Судя по всему, речь шла о наркотических препаратах.

В социальной сети стримера размещена информация, что он родился в 1987 году в Санкт-Петербурге. На YouTube-канале блогера около шести тысяч подписчиков.

В сентябре 2023 года Василенко покинул Россию, когда Верховный суд поддержал законопроект о введении уголовной ответственности для треш-стримеров.

В ноябре треш-стример Алексей Кунис из Белоруссии умер в прямом эфире, когда залпом выпил бутылку водки за донат подписчика.