  • Российский траулер загорелся в норвежском порту Тромсе

    25 сентября 2019, 13:27

    Алексей Сахаров

    Российский траулер загорелся в порту Тромсе на севере Норвегии, сообщила местная полиция. Пожар настолько сильный, что потребовалась эвакуация людей из ближайших зданий. Предположительно, загорелся траулер «Бухта Наездник».

    «Возгорание произошло на российском траулере. Спасательные службы находятся в пути, следуют к возгоранию на траулере, который стоит в порту Брейвика в Тромсе. Ситуация пока неясна, идет сильное распространение задымления», — сообщил сайт телекомпании NRK.

    СМИ утверждают, что людей на борту нет. В непосредственной близости от горящего судна эвакуируют людей. На месте происшествия уже работают экстренные службы. Очевидцы говорят, что горит так, что с бортов траулера отлетает краска. Над судном поднялись клубы густого черного дыма.

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    Судно М-0278 «Бухта Наездник» было построено в 1991 году в Норвегии. Оно принадлежит к типу средних рыболовных морозильных траулеров (СРТМ). Водоизмещение судна 2878 тонн, в длину оно достигает 64 метров, в ширину — 13 метров.

    Валовый тоннаж судна составляет 1899 тонн. Траулер приписан к Мурманскому траловому флоту.