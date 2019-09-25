Российский траулер загорелся в норвежском порту Тромсе

«Возгорание произошло на российском траулере. Спасательные службы находятся в пути, следуют к возгоранию на траулере, который стоит в порту Брейвика в Тромсе. Ситуация пока неясна, идет сильное распространение задымления», — сообщил сайт телекомпании NRK.

СМИ утверждают, что людей на борту нет. В непосредственной близости от горящего судна эвакуируют людей. На месте происшествия уже работают экстренные службы. Очевидцы говорят, что горит так, что с бортов траулера отлетает краска. Над судном поднялись клубы густого черного дыма.

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Судно М-0278 «Бухта Наездник» было построено в 1991 году в Норвегии. Оно принадлежит к типу средних рыболовных морозильных траулеров (СРТМ). Водоизмещение судна 2878 тонн, в длину оно достигает 64 метров, в ширину — 13 метров.

Валовый тоннаж судна составляет 1899 тонн. Траулер приписан к Мурманскому траловому флоту.