Российский траулер потерял ход в Охотском море

По данным источника «Интерфакса» в службах морского поиска и спасения, в беду попало судно «Герои Даманского».

«Капитан доложил о потере хода из-за намотки рыболовной снасти на винты. Судно дрейфует в восточном направлении. На борту 60 членов экипажа и 600 тонн улова», — приводит агентство слова собеседника.

По данным источника, на помощь рыбакам выдвинулось спасательное судно. Оно находится от траулера на расстоянии 700 километров.