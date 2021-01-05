05 января 2021, 18:18
Российский траулер потерял ход в Охотском море
Российский рыболовецкий траулер лег в дрейф в Охотском море. На его борту находятся 60 рыбаков. Экипаж в безопасности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Росморречфлот.
По данным источника «Интерфакса» в службах морского поиска и спасения, в беду попало судно «Герои Даманского».
«Капитан доложил о потере хода из-за намотки рыболовной снасти на винты. Судно дрейфует в восточном направлении. На борту 60 членов экипажа и 600 тонн улова», — приводит агентство слова собеседника.
По данным источника, на помощь рыбакам выдвинулось спасательное судно. Оно находится от траулера на расстоянии 700 километров.