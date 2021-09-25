Российский сухогруз столкнулся с турецким судном в проливе Босфор

Столкновение российского сухогруза и турецкого судна произошло в проливе Босфор. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на береговую службу Турции.

Уточняется, что никто не погиб и не пострадал. Повреждения получили только сами суда.

«На место направлены буксиры береговой охраны», — уточнили в ведомстве.

Также крупная авария на воде произошла в августе в Бангладеш. Там пассажирское судно столкнулось с торговым — по некоторым данным, сразу с двумя. От удара траулер перевернулся и быстро пошел ко дну. Как минимум 20 человек не смогли выплыть и погибли. Всего на судне находилось больше сотни пассажиров. Семьям всех погибших и пострадавших выплатят материальную помощь.