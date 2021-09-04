Российский спутник снял нефтяное пятно у берегов Сирии

Российский спутник «Аист-2Д» заснял с орбиты нефтяное пятно в Сирии. Оно появилось после утечки топлива на электростанции.

Об этом сообщил «Роскосмос» в своем Telegram. В зарубежных СМИ написали, что на электростанции ранее произошла авария. По их данным, пятно увеличивается и распространяется по поверхности Средиземного моря.

«Российский спутник „Аист-2Д“ запечатлел место аварии у берегов Сирии в Средиземном море», — говорится в тексте поста.

Ранее нефтяное пятно образовалось в Новороссийске во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Площадь загрязнения составляла 80 квадратных километров, а не 200 квадратных метров, как говорили изначально. Площадь нефтяного пятна удалось определить с помощью радиолокационного снимка спутника Sentinel-1.

Пятно уже исчезло. Научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной уточнил, что это связано с тем, что легкие фракции нефти быстро испаряются на солнце.