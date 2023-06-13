Происшествия 13 июня 2023, 01:13 Российский сенатор стал жертвой избиения в Москве «Baza»: российского сенатора Долгова избили в Москве РИА «Новости»

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Российского зампреда Совета Федерации по экономической политике Константина Долгова избили в Москве. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Baza.

В сообщении сказано, что сенатор был вместе со своим сыном в Лужниках. Там между ним и бизнесменом Денисом И. из Архангельска начался конфликт. В результате ссоры предприниматель несколько раз ударил по лицу Долгова и его наследника.

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Однако сам архангельский бизнесмен сообщил правоохранительным органам обратную версию произошедшего — это он стал жертвой рукоприкладства со стороны парламентария. Что именно произошло между участниками драки, не сообщается. Полиция продолжит выяснять все обстоятельства.

Ранее в Санкт-Петербурге работники правоохранительных органов задержали подозреваемого в хищении крупной суммы у бизнесмена. По версии следствия, возможный виновный отобрал у жертвы 13 миллионов рублей.