Российский самолет уничтожил беспилотник ВСУ над Черным морем | 360°

Происшествия 29 августа 2023, 12:42 Российский самолет уничтожил беспилотник ВСУ над Черным морем Минобороны: самолет ВС России уничтожил БПЛА ВСУ над Черным морем РИА «Новости»

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Украинские военные запустили беспилотный летательный аппарат над Черным морем, его уничтожил российский военный самолет. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 12:00 по московскому времени ВС России пресекли попытку украинских военных совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа на территории России. БПЛА над акваторией Черного моря уничтожил самолет морской авиации», — указали в ведомстве.

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Во вторник, 29 августа, системы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника в небе над Тульской областью. Также два БПЛА самолетного типа сбили в Белгородской области.

Кроме того, в понедельник, 28 августа, у юго-западных берегов Крыма зафиксировали появление американских дронов RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper. В целях предотвращения нарушения государственной границы в небо подняли два истребителя, писал RT.