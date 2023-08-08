Происшествия 08 августа 2023, 21:25 Российский самолет экстренно приземлился в Белоруссии Рейс Москва — Минск экстренно сел в Витебске из-за плохого самочувствия ребенка на борту Freepik

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Российский самолет, летевший по маршруту Москва — Минск, срочно приземлился в белорусском городе Витебске из-за плохого самочувствия ребенка. Об этом сообщило издание «Sputnik Беларусь» в Telegram-канале.

«По связи экипаж воздушного судна сообщил, что ребенку на борту плохо и он вроде перестал дышать, поэтому самолет совершает экстренную посадку в Витебске», — сказано в публикации.

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Бригада скорой помощи уже ждала воздушное судно на месте его приземления. Ребенка отвезли в одно из местных медучреждений. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Сам самолет дозаправили и отправили дальше по маршруту.

В апреле 2023 года произошла похожая ситуация с самолетом Boeing, который летел из Минвод в Москву. Воздушному судну пришлось совершить вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Через час после посадки самолет отправился в пункт назначения.