Происшествия 17 августа 2023, 01:23 Российский самолет экстренно посадили из-за пригоревшей каши Baza: самолет Сочи — Петербург экстренно посадили из-за пригоревшей каши Freepik

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Борт «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку в Сочи из-за запаха гари в салоне, сообщил Telegram-канал Baza. Позже выяснилось, что резкий запах исходил от пригоревшей каши.

Лайнер отправился из Сочи в Петербург утром в среду, 16 августа. В какой-то момент бортпроводники почувствовали в салоне сильный запах гари и сообщили об этом пилотам. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт отправления.

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Как выяснилось, неприятный запах доносился из печки на задней кухне самолета. Производитель еды для «Аэрофлота» негерметично закрыл упаковку, и каша попала на нагревательный элемент.

После приземления самолет проверили пожарные.

В конце июля самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку в Алжире из-за самоубийства пассажира.