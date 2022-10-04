Самолет ВКС России едва не столкнулся с беспилотниками США в Сирии | 360°

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Самолет ВКС России едва не столкнулся с беспилотниками США в Сирии

ЦПВС: самолет Ан-26 ВКС России избежал столкновения с беспилотниками США в Сирии

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Самолет Ан-26 военно-транспортной авиации России едва не столкнулся с американскими беспилотниками в небе над Сирией. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.

«Возглавляемая США так называемая международная антитеррористическая коалиция продолжает осуществлять незаконные полеты беспилотных летательных аппаратов в ударном снаряжении в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики», — заявил Егоров.

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Он рассказал, что инцидент произошел 3 октября в 07:25. Ан-26 выполнял рейс для снабжения подразделений российской группировки, однако был вынужден уклоняться от столкновения с американскими беспилотниками MQ-9 и MQ-1, следовавшими по маршруту его движения на севере Сирии.

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В заявлении подчеркнули, что это не первый случай нарушения американскими солдатами положений меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, принятого в 2015 году.

Авторы:

Беспилотники

Сирия

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