Российский регион посоветовал туристам придерживаться правил мусульманских стран

Приезжающим в Ингушетию туристам следует внимательно выбирать свою одежду. Женщинам рекомендовали не брать с собой обтягивающие и прозрачные вещи, а мужчинам предложили отказаться от шортов. Соответствующая памятка появилась в Instagram-аккаунте Джейрахского района республики.

В сообщении говорится, что туристам важно помнить о правилах и обычаях любого региона России, чтобы избежать неловкой ситуации во время поездок и общения с местным населением.

В категории «дресс-код» туристам посоветовали придерживаться правил посещения мусульманских стран.

Среди других советов гостям региона посоветовали не употреблять алкоголь на публике и в общественных местах. Кроме того, женщинам не рекомендовали публично курить.

Приезжим мужчинам не рекомендовали заговаривать с местными жительницами, а также внимательно их разглядывать. Пожимать руку женщине, если ее представили, также не стоит.