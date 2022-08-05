Российский полицейский заявил о краже авто

Российский полицейский Сергей Маренин заявил о краже автомобиля. По его мнению, автомобиль незаконно изъяли полицейские из Казахстана. Об этом написало Ura.ru.

«В 2019 году наша семья приобрела новый автомобиль KIA Sportage у официального дилера. Данная автомашина была поставлен на регистрационный учет на имя моей супруги. Собственником автомобиля является моя супруга. 26.10.2021 указанный автомобиль был угнан со стоянки возле нашего дома в Свердловской области», — рассказал Маренин.

По словам Маренина, в декабре 2021 года этот автомобиль нашли в Шымкенте (Казахстан), из-за чего в России было возбуждено уголовное дело. Машину объявили международный розыск. Российский полицейский считает, что сотрудники департамента полиции Шымкента в апреле 2022 года незаконно отдали этот автомобиль на хранение гражданке Казахстана, а затем следователя Шымкента перевели в другой отдел. По словам Маренина, они с супругой приезжали в Шымкент и обращались в полицию, но автомобиль им не отдали.

Издание Ura.ru, в которое обратился Маренин, направило запрос в МВД Казахстана. На момент публикации материала ответа не поступило.