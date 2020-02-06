Российский полицейский подрался с посетителем бара. Теперь оба обвинили друг друга в провокации

Двое пьяных мужчин подрались около пивного бара во Владимирской области. Одним из участников драки был офицер полиции, а вторым — его знакомый, чье дело правоохранитель однажды вел. Сильнее в этом поединке оказался полицейский.

Избитого мужчину зовут Сергей. Он рассказал, что зашел в бар в городе Юрьев-Польский выпить пива вместе со знакомым. В заведении к нему подошел нетрезвый полицейский, который предложил ему выйти.

«Он меня прекрасно знает. И я его знаю, что он сотрудник полиции. Он был следователем по делу, когда у меня было ножевое ранение», — рассказал собеседник «360».

Сергей пояснил, что сразу, как только они вышли на улицу, полицейский начал его оскорблять и «унижать человеческое достоинство». Чтобы не допустить провокацию, Сергей попросил своего друга, с которым пришел в бар, выйти и снимать все на камеру. В этот момент офицер начал его бить.

«Сначала ударил меня по лицу. Я упал, а он меня избил», — рассказал Сергей. По его словам, жаловаться на действия полицейского он боится.

Дома у него трое маленьких детей и беременная жена. При этом полицейский уже сам вышел на Сергея и позвонил ему с предложением встретиться.

«Я боюсь за своих детей, за самого себя, что они могут меня посадить. <…> Я боюсь идти на эту встречу», — поделился он. Сергей снял побои в травматологии, но заявления пока никуда не писал. Он пояснил, что хочет себя обезопасить, но как это сделать, пока не понимает.

«Он меня просто провоцировал. Хотел, чтобы я его ударил первым», — пояснил он.

Между тем офицер полиции Евгений в беседе с «360» заявил, что драку и конфликт начал не он, а Сергей. По его словам, распускать руки его обидчик начал еще внутри. «Это была провокация. Он способствовал драке», — пояснил он. На вопрос, можно ли назвать его действия защитой, полицейский ответил, что можно. Офицер отметил, что пока не решил, будет ли он писать заявление на своего обидчика.