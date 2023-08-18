Происшествия 18 августа 2023, 18:15 Российский полицейский 16 лет работал по купленному диплому Якутского полицейского с поддельным дипломом уволили после 16 лет службы РИА «Новости»

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Поддельный диплом стал причиной увольнения сотрудника якутского главка МВД после 16 лет службы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там уточнили, что сотрудник занимал пост руководителя подразделения информационных технологий, связи и защиты информации.

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В ходе служебной проверки выяснилось, что в 2007 году при оформлении он предоставил фальшивый документ об образовании. Сам полицейский признался, что диплом ему подарила супруга на день рождения.

После того как выяснилось, что на протяжении 16 лет правоохранитель работал по фальшивому документу, его уволили из органов.

В ведомстве добавили, что начали дополнительную проверку в отношении бывшего коллеги на предмет нарушения закона. Если это подтвердится, то против мужчины заведут уголовное дело.