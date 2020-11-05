Российский подросток случайно застрелил друга во время охоты на тетеревов

Прокуратура Тобольского района проверяет обстоятельства, при которых 13-летний мальчик застрелил во время охоты своего 12-летнего друга. Непреднамеренное убийство произошло 5 ноября.

«Инцидент произошел 5 ноября 2020 года в деревне Вармахли Тобольского района. По факту гибели ребенка организована проверка», — сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Мальчики вчетвером пошли на охоту в лес без взрослых. Самому старшему в группе — 16 лет. У них были с собой ружья. Один из подростков выстрелил в другого, когда доставал из ружья патрон. От полученных ран мальчик скончался — он получил пулю почти в упор.

Подростки находились в труднодоступном участке леса, туда можно добраться лишь на вертолете. Местные СМИ пишут, что в Заболотье запрещено ловить рыбу. Поэтому дети отправились в лес охотиться на дичь, а именно — на тетеревов.

На место происшествия вылетел заместитель межрайонного прокурора. В ведомстве также проверят, насколько хорошо родители исполняли свои обязанности, а также, было ли соблюдено законодательство в области хранения оружия.

Ранее 12-летний мальчик застрял в турбине самолета-памятника Як-40 в Югорске. Его пришлось вытаскивать спасателям.