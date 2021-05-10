Российский подросток почти час провисел над пропастью

Вторым днем рождения стало для красноярского старшеклассника 9 мая. При прогулке по скале Красный Гребень подросток оступился и чуть не сорвался в пропасть. В последний момент он успел ухватиться за камни и провисел в таком положении 50 минут, ожидая спасателей. Подробности сообщил сайт kp.ru.

По данным издания, молодой человек во время возвращения домой свернул на неверную дорогу и оказался в гористой местности. Во время передвижения он оступился и упал в пропасть под скалой Красный Гребень.

В последний момент он успел схватиться руками за камни и повис над обрывом. Одной рукой подросток вытащил мобильный телефон и дозвонился в дежурно-диспетчерскую службу с просьбой о помощи.

На поиски подростка вышел отряд КГКУ «Спасатель». Поиски школьника заняли около 50 минут из-за сложного рельефа местности. Все это время неудачливый скалолаз висел на руках.

После завершения операции школьника передали родственникам. Жители края в социальных сетях назвали юношу «человеком-пауком». Многие восхитились его физической подготовкой, которая позволила ему так долго провисеть на скале.